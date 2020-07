Nuova chiusura per la Posta di Santa Lucia, dal 3 luglio l’ufficio non è aperto al pubblico causa lavori. Il disservizio andrà avanti per un mese, fino al 3 agosto. Da oggi l’Ufficio Postale a cui far riferimento per tutti i cittadini di Fonte Nuova è quello di Tor Lupara che osserva questo orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05, il sabato dalle 08.20 alle 12.35. Le Poste comunicano inoltre che le raccomandate A/R, per i cittadini della frazione di Santa Lucia, potranno essere ritirate solo di mattina fino alle 12.35.



Protesta Spurio



Tuttavia le forze di opposizione di centrodestra hanno chiesto a gran voce all’amministrazione comunale di studiare e sostenere una soluzione diversa per non gravare su Tor Lupara e offrire ai cittadini di Santa Lucia la possibilità di avere una alternativa valida all’interno della propria frazione. “Sto scrivendo alla direzione Poste Italiane, per chiedere una postazione mobile, come allestita in questi giorni a Castel Madama. Per conoscenza invierò all’Amministrazione Comunale di Fonte Nuova – spiega Spurio, consigliere Fi –, spero che almeno su questo vadano incontro ai cittadini sostenendo la richiesta, più si è e meglio è, già ci sono disagi attualmente tra il gran caldo e le raccomandazioni di distanza per il rischio virus”.



Vita Nuova rilancia



Anche Vita Nuova si associa alla richiesta degli azzurri e rilancia, chiedendo maggiori tutele per i più deboli.

“Cosa sta succedendo a Santa Lucia? Non è possibile lasciare tutti i cittadini senza l’Ufficio Postale – dichiara il capogruppo Di Buò –. Chiediamo un’unità mobile e delle pensiline di accoglimento per evitare che le persone più fragili, specialmente gli anziani, siano al sole”.



Emanuele Del Baglivo