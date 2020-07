Arriva Antonio Tajani a Guidonia Montecelio, venerdì 3 luglio, un incontro a porte chiuse con i quadri dirigenti di Forza Italia al wine bar Lanciani. Il numero due del partito, volto europeo dell’Italia, insieme al coordinatore provinciale, il deputato Alessandro Battilocchio, in una riunione-segnale visto il momento che vive Guidonia, pronta a replicare l’alleanza nazionale tra cinque stelle e Pd. “Sarà un’ottima occasione di confronto, programmazione ma soprattutto consolidamento con tutti coloro che hanno ritrovato l’entusiasmo di far parte di una forza politica liberale rinnovata, dove il dialogo e il confronto sono gli strumenti essenziali di crescita”, dice il coordinatore cittadino Maurizio Massini che farà gli onori di casa insieme a Stefano Sassano, vice coordinatore provinciale, riferimento di Forza Italia a Guidonia e fuori.

“Il Congresso del 2019 è stato il punto di rilancio per un nuovo partito – commenta ancora Massini – capace di unire donne e uomini competenti e capaci sostenuti da un gruppo giovanile cospicuo e attivo che per la prima volta ha visto riunire non solo ragazze e ragazzi universitari ma anche più giovani che hanno espresso la volontà di riportare il dibattito politico nelle scuole. La nomina a coordinatore provinciale giovani del nostro vice coordinatore Michelangelo Russo ne è la manifestazione evidente”.

E poi lo sguardo sulle prospettive comunali. “Oggi più che mai, con Liste Civiche e Partito democratico che aprono al disfattismo a Cinque stelle, si comprende che Forza Italia non è solo una forza moderata utile a contrastare queste strane dinamiche ma anche l’unica forza catalizzatrice di quegli elettori che hanno la necessità di riconoscersi in un partito moderato e competente. In un momento drammatico per la Città dell’Aria il partito al massimo livello nella persona del Presidente Tajani ha voluto darci un segnale forte di presenza e vicinanza. Forza Italia lavora per un Centrodestra unito e rinnovato che possa dare presto un governo adeguato alla terza Città del Lazio”.