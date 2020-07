Qualcosa si muove per musica e cultura? Partiamo dalla musica indipendente, parliamo degli Stati Generali della Musica, AudioCoop, MEI Meeting Etichette Indipendenti: dopo l’incontro al tavolo di lavoro in Regione Emilia Romagna di fine giugno, oggi giovedì 2 luglio alle 17.30 video-conferenza audizione in Senato, mentre lunedì 6 luglio confermato un incontro con il Presidente della Commissione Cultura alla Camera e a seguire, martedì 7 luglio, incontro con MIBACT. Tre momenti di lavoro importanti, tutti a seguire, per avere risposte a livello nazionale sul sostegno e fondi alla musica indipendente.

Ottimi risultati hanno dato gli incontri con il Prof. Taormina, Billboard, Rea, Saraca e altri artisti on line in alcuni eventi via streaming realizzati in questa settimana e portati avanti da MEI, Stati Generali della Musica.

Il MiBACT aveva già ribadito “l’impegno a risolvere la situazione dei lavoratori intermittenti dello spettacolo ancora senza tutele già nel corso dell’esame parlamentare del decreto Rilancio e a rafforzare le misure di ristoro per il settore” con sostegni e provvedimenti dedicati loro che includessero anche enti e soggetti che promuovono musica dal vivo, festival, piccoli festival e live club: tutte realtà che stanno conoscendo una crisi enorme post Covid-19, grandi difficoltà e tempi lunghi per la ripresa, causa delle misure cautelative ancora in essere (contingentamento, distanziamento sociale, misure sanitarie).

Un piccolo passo indietro di qualche giorno: ricordiamo infatti che proprio un importante incontro si era svolto con un tavolo di lavoro in Regione Emilia Romagna tra l’Assessorato alla Cultura e StaGe (Stati Generali Musica Indipendente ed Energente). Era presente una delegazione insieme al Patron portavoce Giordano Sangiorgi composta da Giovanni Versari, Massimo Benini , Moreno Conficconi, Massimiliano Lambertini, Mattia Pace e Roberta Giallo. Assenti per impegni Max Monti, Eugenio Passarini, Max Magagni e Luca Medri. Produttori, Editori, Autori, Artisti, Musicisti, Orchestre e Dj per Club e Discoteche, Festival e Contest, Agenzie e Booking, Studi di Registrazione e Sale Prove, Tecnici e Scuole. Presente tutta la filiera delle piccole imprese musicali del settore per portare presso la Regione Emilia Romagna le richieste a livello nazionale.

Gli Stati generali della musica indipendente ed emergente saranno dunque ascoltati in audizione presso la sede dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi Parlamentari della VII Commissione del Senato, espressamente relative all’impatto dell’emergenza epidemiologica Coronavirus nel settore di cultura e musica.

