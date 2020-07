Antonio Tortora si candiderà con Fratelli d’Italia, “torno e ci metto la faccia”, dice, estate hot per la politica di Guidonia Montecelio, sono le ore decisive in cui si dece il destino dell’amministrazione o le elezioni anticipate. Tutto dipende dal Pd, se cioè entrerà in maggioranza e come per un governo di responsabilità che consenta al sindaco Michel Barbet di andare avanti visto che i numeri non ci sono più. Intanto il dibattito si accende, stanno parlando le diverse forze di opposizione, ed è un coro di no, al governissimo. In attesa della posizione dei democratici, la discussione si accende anche nel centrodestra, in particolare dentro Fratelli d’Italia. Marco Bertucci dopo aver escluso che il partito possa accettare governi di responsabilità, ha lanciato anche un appello alle forze civiche per costruire un progetto nuovo insieme ai partiti di centrodestra rinnovati. Insomma, è stato chiaro, discontinuità con la ex gestione di centrodestra, volti nuovi, amministratori capaci. Il profilo per la squadra di Fdi non è piaciuta a Antonio Tortora. L’ex consigliere scende di nuovo in campo con Fratelli d’Italia, correrà per un posto in assise, e rivendica la sua storia, non solo quella recente. “Io mi sono sempre candidato 10 anni consigliere municipale, 2 volte consigliere comunale, assessore, componente della direzione nazionale Anci, alle ultime comunali del 2017 mi sono presentato con una lista civica come candidato sindaco e ho preso 850 preferenze. Ci ho messo sempre la faccia, sempre di centrodestra e continuerò in Fratelli d’Italia e ci rimetterò la faccia senza paura e senza scappare. Mi candido, non è con i nuovi volti o con le liste civiche la strada, le civiche si fanno quando i partiti sono morti, nel 2017 l’ho fatto per questo ma mi sono candidato senza paura. Ben vengano i giovani a candidarsi con i partiti, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia”. Bertucci ha condannato l’epilogo disastroso dell’ultima amministrazione targata centrodestra, Tortora ha una linea ben diversa: “I partiti sono puliti, io sono pulito e non punto il dito verso il mio passato, c’ero anch’io con la giunta Rubeis e sono fiero di quello che ho fatto e dispiaciuto se alcuni colleghi sono caduti nel baratro ma ancora è tutto da vedere i processi non si sono chiusi. Basta vedere il sindaco di Parma dopo 10 anni assolto, il fatto non sussiste. Allora Tortora torna, mi candido, i miei amici per fiducia mi votano e dopo vediamo di ridare con i partiti di centrodestra forza, vita e crescita a Guidonia Montecelio”.