Nessun “governissimo”, il Polo civico boccia qualsiasi ipotesi di maggioranza allargata per tenere in piedi l’amministrazione di Guidonia Montecelio arrivata al capolinea. L’appello con cui il sindaco cinque stelle Michel Barbet apre ai responsabili, dopo aver certificato di non avere più i numeri per governare la terza città del Lazio, genera reazioni dure nelle liste civiche che siedono in minoranza. Non faranno da stampella, e soprattutto denunciano come “immorale” il sostegno che invece potrà arrivare da altri lidi, cioè il Pd.

“Barbet ha fallito, insieme ai suoi inesperti compagni del 5Stelle guidoniano. Sono stati incapaci di amministrare Guidonia Montecelio. Ora, se amasse questa Città un centesimo di quanto l’amiamo noi, si dimetterebbe chiedendo scusa per il disastro di cui è responsabile. Invece, come fanno gli imprenditori che non sapendo far fronte ai debiti che accumulano con la mala gestione si rivolgono agli usurai per evitare la bancarotta, il Sindaco si rivolge a quei consiglieri di opposizione disposti a prestare per due anni i loro voti in consiglio per evitare lo scioglimento anticipato. Questo è sbagliato, immorale e dannoso per la città e il Polo Civico lo denuncerà in ogni sede possibile”.