Forza Italia vuole le elezioni comunali a Guidonia Montecelio a settembre. Maurizio Massini è categorico, l’alternativa di un governo di responsabilità non può che essere archiviata. Alla vigilia dell’arrivo in città di Antonio Tajani, previsto per domani, il coordinatore comunale torna a chiedere le dimissioni del sindaco. “Barbet per sua stessa ammissione non ha più una maggioranza in Consiglio comunale e quindi nella città. Dimettendosi prima del 27 luglio restituirebbe ai legittimi depositarii della legittimità popolare, i cittadini, la prerogativa di scegliere una nuova maggioranza che rialzi la dignità e la speranza della Città della Aria, con un commissariamento di soli due mesi. Chi non vuole che i cittadini tornino a scegliere sarebbe responsabile? O sarebbe ancora più irresponsabile di un Sindaco che dovrebbe almeno dimostrare un minimo di dignità, dimettendosi subito”.