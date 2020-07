“La possibilità che a Guidonia Montecelio si creino i presupposti per replicare quello che sta accadendo al Governo nazionale e regionale con la creazione di un’alleanza tra Pd e M5S al solo scopo di salvare qualche poltrona è non solo preoccupante ma anche pericoloso. La città, che ricordo è la terza del Lazio per numero di abitanti, è ostaggio dell’amministrazione cinquestelle che ha solo creato una lunga serie di problemi. L’agonia amministrativa che sta flagellando i cittadini senza servizi e senza una programmazione seria del tessuto produttivo ridotto ai minimi termini deve finire subito per permettere agli elettori di scegliere già a settembre chi dovrà guidare il Municipio nei prossimi anni. Credo che sia il momento di lasciare da parte tatticismi ed egoismi per dare un futuro a questo territorio che la Lega è pronta a guidare con senso di responsabilità”, lo dichiara la consigliera regionale della Lega, Laura Cartaginese.