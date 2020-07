“Villa Adriana è stata scossa da un terribile fatto di cronaca che ha colpito la popolazione già profondamente destabilizzata da mesi di paura e isolamento sociale. L’omicidio del giovane egiziano che si è consumato in pieno giorno tra lo sconcerto dei passanti è un fatto che deve farci riflettere tutti, prima che sia davvero troppo tardi. Per questo chiedo ancora una volta di potenziare la presenza delle forze dell’ordine su tutto il quadrante, affinché i cittadini possano sentirsi più sicuri. C’è poco personale costretto a presidiare un territorio troppo grande con delle criticità che non possono non essere considerate. La sicurezza deve essere una priorità e ieri una giovane vita se ne è andata via”, lo dichiara la consigliera regionale del Lazio della Lega, Laura Cartaginese.