Parliamo di Carlo Luigi Coraggio in arte Carl Brave, l’amato rapper romano che dopo aver annunciato sui social il disco d’oro del brano Spigoli, “Bella regà, Spigoli è disco d’oro certificato FIMI Federazione Industria Musicale Italiana”, ha fatto un altro annuncio nelle ultime ore con una una storia e un post su Instagram che sembrerebbero lasciare poco spazio ad equivoci o immaginazione. Parliamo del nuovo singolo di Carl Brave “Fratellì”.

Disco d’oro per “Spigoli”

“Spigoli” disco d’oro: singolo ascoltatissimo in radio frutto di una creativa collaborazione tra Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme in rotazione radiofonica già dal 5 giugno scorso, uno dei singoli più venduti e passati dalle radio nazionali.

Carl Brave e il suo nuovo singolo “Fratellì”: forse ispirato al tormentone di 1727wrldstar?





“A fratellì, smettila smettila smettila con quella roba lì. A fratellì, smettila smettila smettila nun fa così”. Annunciarlo e cantarlo, è un attimo, sappiamo che sarà un altro colpo il nuovo singolo del rapper capitolino. Sembra che il cantautore romano si sia fatto ispirare dalle stories Instagram di Algero Corretini – in arte 1727wrldstar – e da quel “ho preso il muro fratellì” diventato virale e cliccatissimo nelle ultime settimane.

Nel panorama musicale italiano nel 2017 e poi 2018, Carl Brave si è imposto con un grandissimo successo radiofonico e di pubblico e insieme a un altro amato cantautore Franco126 (il rapper aveva iniziato a collaborare con la crew dei 126, un collettivo trasteverino della quale faceva parte proprio Franco126) e in quell’anno un altro grande successo ottenuto con il singolo Fotografia, in collaborazione con Fabri Fibra e Francesca Michielin. E ancora il singolo recente “Posso, duetto con Max Gazzè” e il tormentone brillantissimo “Vivere tutte le vite” in coppia con Elisa.

Alessandra Paparelli