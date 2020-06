Pomeriggio di paura a Villa Adriana, è stato accoltellato e ucciso il titolare della frutteria all’angolo tra via Sardegna e via Tiburtina. Dopo l’aggressione non c’è stato niente da fare per l’uomo di nazionalità egiziana. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tivoli che avrebbero già fermato una persona e stanno indagando sulla dinamica.