Qualcosa inizia a muoversi per quel che riguarda i lavori di manutenzione delle strade provinciali del quadrante nordest, FdI e Lega rivendicano gli interventi portati a termine negli ultimi giorni tra i comuni di Fonte Nuova, Mentana e Sant’Angelo Romano.

“Su via delle Molette è stata realizzata la segnaletica orizzontale – spiega Micol Grasselli, consigliera metropolitana di FdI – e si è intervenuti sulla via Palombarese dal km 31,3 al km 31,7 con una manutenzione ordinaria dell’asfalto. Inoltre, è stata firmata finalmente l’aggiudicazione dei lavori sulla Nomentana”.

Anche la Lega sottolinea l’importanza dei lavori portati avanti dalla Città Metropolitana, ma chiede un ulteriore sforzo per un’altra arteria.

“Avviato finalmente il rifacimento dell’asfalto di Via Palombarese. Strada oramai da percorrere solo alla guida di mezzi cingolati – commenta Francesco Petrocchi, consigliere comunale a Mentana e dirigente provinciale della Lega –. Esprimiamo soddisfazione per aver contribuito sollecitando interventi in questi ultimi due anni anche con la raccolta di firme on line sottoscritta da centinaia di cittadini e consegnata alla Città Metropolitana. Ora rimaniamo in attesa degli interventi promessi ed inseriti in bilancio sulla Sp Mentana – Castelchiodato”.

Emanuele Del Baglivo