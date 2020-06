L’entusiasmo non manca e nemmeno la voglia di spendersi per il proprio territorio, Gianluca Badiglio è il nuovo coordinatore della Lega Giovani di Guidonia Montecelio. “Sono fiero e onorato per la nomina a coordinatore comunale della Lega Giovani di Guidonia Montecelio, un ruolo che porterò avanti con il più profondo impegno. Cercherò di non deludere la fiducia accordatami dal coordinatore provinciale della Lega Giovani, Daniele Romani, che ringrazio. Amo la mia città e voglio vederla bella e sicura, il posto ideale per far crescere i nostri figli. Dobbiamo ripartire dalle nostre radici e dal senso di appartenenza verso questa splendida terra. Oggi si cerca di addormentare la gioventù, proponendole falsi miti. Ci vogliono senza identità, schiavi e drogati sul muretto delle nostre periferie o in qualche locale alla moda. Ci stanno scippando il futuro e non possiamo accettarlo. È arrivato il momento che i giovani si ribellino! So di poter contare su una comunità compatta e sul coordinatore comunale della Lega, Alessandro Messa, il cui sostegno è sempre prezioso”.