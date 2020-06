E’ stata centrata da una Smart, la scorsa notte, vicino alle strisce pedonali a via Ugo La malfa a Tivoli Terme, la vittima una 17enne è ricoverata in osservazione all’ospedale San Giovanni di Tivoli. L’uomo alla guida, un 27enne di nazionalità romena risultato positivo al drug test è stato denunciato per lesioni stradali gravi. Al giovane è stata anche ritirata la patente. La ragazza è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che stanno il caso.