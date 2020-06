La Ryder Cup, oltre ad essere un evento di prestigio e di grande importanza per tutto il paese, garantirà al nordest romano un fondo di 50 milioni per realizzare interventi di viabilità e di decoro urbano indispensabili per l’accesso ai luoghi della manifestazione sportiva, opere che rimarranno sul territorio anche quando questo importante torneo golfistico sarà concluso. Gli interventi sono stati illustrati nel dettaglio dall’assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri.

“Cinquanta milioni di euro alla Regione Lazio per le opere pubbliche connesse alla Ryder Cup. Questa la somma stanziata dai ministeri delle Infrastrutture ed Economia per migliorare la viabilità del quadrante nord-est di Roma e provincia, in cui si svolgerà la nota competizione di Golf”. Questo il commento di Alessandri in una nota. “Un traguardo – continua l’esponente dem – frutto di un lavoro iniziato un anno fa con l’istituzione da parte dell’assessorato di un gruppo di lavoro che ha visto coinvolti vari enti: la città Metropolitana di Roma Capitale, i Comuni di Fonte Nuova, di Guidonia Montecelio e di Mentana, impegnati in una sinergia continua. Oltre alla manutenzione e all’ammodernamento infrastrutturale delle opere già esistenti, ne saranno realizzate altre ex novo e sarà ridisegnata l’intera viabilità di tutta l’area interessata”. Gli interventi più importanti riguarderanno 3 nuove rotatorie di raccordo con la Tiburtina e la Palombarese che saranno utili anche per un collegamento diretto e veloce con la Nomentana. 7 milioni e mezzo saranno dedicati al raddoppio di via Marco Simone e 5 milioni e mezzo per quello della Palombarese. I Comuni di Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Mentana, Monterotondo, Tivoli e l’area del Gra e dell’Autostrada A1 beneficeranno di interventi per la viabilità locale per 3 milioni di euro, in tutta l’area sono stati stanziati 2 milioni di euro per interventi di decoro urbano. In fase di realizzazione saranno coinvolte anche le Soprintendenze dato che il territorio è di interesse archeologico e paesaggistico. “Le opere, che vedranno la luce nel prossimo triennio, in vista dell’inizio della competizione in calendario dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 a Guidonia Montecelio – conclude Alessandri –, non solo faciliteranno l’accessibilità ai luoghi che ospiteranno la manifestazione, ma valorizzeranno anche tutto il territorio interessato, migliorando la qualità di vita di chi vi si sposta quotidianamente”. edb