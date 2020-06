Lo hanno trovato a terra ferito e in evidente stato di deperimento. E’ stato necessario un intervento speciale per cercare di salvare un barbagianni, rapace notturno e specie protetta che ha “casa” tra gli alberi della villa a cinque stelle dell’Imperatore Adriano. Un intervento coordinato dai carabinieri forestali della stazione di Guidonia, che hanno gestito la segnalazione arrivata dal custode della Villa. Sono stati volontari della protezione civile a recuperalo e prenderlo in consegna per poi trasportalo al centro Lipu di Roma, in via Aldrovandi, punto di riferimento per tutta l’attività di soccorso e riabilitazione della fauna selvatica proveniente dalla città e provincia di Roma, dalla regione Lazio e da gran parte del Centro e del Sud Italia. RedCro