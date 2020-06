Un portale del commercio e dell’artigianato promosso dal Comune di Guidonia Montecelio all’interno del sito dell’ente, per aiutare e sostenere le attività commerciali. La proposta è di Mauro De Santis e sostenuta dagli altri consiglieri del polo civico, Mario Valeri e Mario Proietti, nata in questa fase drammatica di pandemia. Viste le conseguenze pesanti che il lockdown e il cambiamento delle abitudini hanno causato sul commercio, De Santis ha ideato una risposta concreta che possa sostenere le categorie. L’idea è quella di utilizzare la rete e internet, una possibilità che non tutti i piccoli esercizi commerciali hanno a portata di mano. Così De Santis punta a far allestire al Comune un portale tutto dedicato al commercio dove ogni operatore potrà pubblicizzare gratuitamente l’attività e i prodotti, al quale si accederà direttamente dal sito del Comune di Guidonia. Una possibilità anche per i cittadini di avere una galleria completa di quello che offre il territorio. Se ne discuterà oggi in consiglio, la proposta va ai voti.