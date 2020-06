Rimandato solo di qualche giorno il nodo convenzione sulle cave che intanto, per ora, è slittato perché il consiglio comunale di Guidonia è rimasto senza numeri. Dodici presenti, tredici assenti, dopo un’ora di preliminari, i consiglieri di opposizione infatti se ne vanno dalla piattaforma online e lasciano la maggioranza cinque stelle con l’ormai solito problema. I numeri. Così al grido di “vergogna”, la capogruppo del Pd Paola De Dominicis prima ha chiesto al sindaco di avere un sussulto di dignità e dimettersi, poi ha invitato i colleghi di minoranza presenti a lasciare i cinque stelle al loro destino. E così è successo. L’unica del Pd presente, De Dominicis, assenti tutti gli altri del suo partito, coincidenze? Sembra più probabile che l’approvazione della convenzione sulle cave dia qualche grana interna al Pd in perenne ricerca di una sintesi, il resto dei punti all’ordine del giorno – infatti – erano tutti dell’opposizione. La proposta del civico Mauro De Santis di creare un portale online per commercianti e artigiani, e poi l’interrogazione del democratico Mario Lomuscio sull’Avr e rifiuti. Se nel Pd l’aria è frizzante, i guai peggiori però sono sempre in maggioranza che da sola non ha avuto i numeri per tenere il consiglio. L’appello dei sindacati per l’approvazione oggi del documento intanto è caduto nel vuoto. Si vedrà in seconda convocazione.