Cave è il giorno della convenzione: appuntamento in consiglio comunale (in videoconferenza) a Guidonia Montecelio oggi pomeriggio alle 15 per l’approvazione della convenzione che andrà a regolare i rapporti tra il Comune e il settore estrattivo. Ritombamento, fideiussioni, dopo una lunga e complessa trattativa, e un clima acceso, il documento arriva in aula per l’approvazione. I sindacati attendono il via libera e valutano positivamente il contenuto della convenzione. Lo dicono Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil: “Apprendiamo con favore che, finalmente, dopo mesi di lavoro lunedì in consiglio comunale a Guidonia verrà presentata, e speriamo votata, la prevista convenzione necessaria a perfezionare la regolarità dell’attività di escavazione. La convenzione in vigore era ormai non più adeguata alle mutate condizioni normative. La discussione per aggiornarla è stata lunga e complessa e chi ne ha seguito come noi l’iter sa che è il frutto di una attenta e puntuale analisi della situazione e che in tal senso permetterebbe di mettere le basi per una più generale revisione del settore. Confidiamo nella definitiva approvazione di questo importante atto che sarebbe un importante passo verso la risoluzione dei problemi di questo settore produttivo e che rappresenterebbe a tutti gli effetti un concreto segnale di tutela dei lavoratori”.