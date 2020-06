Monterotondo riapre le aree gioco e gli spazi per il fitness. Dopo aver sanificato adeguatamente questi luoghi, il Comune dispone la riapertura attraverso un’ordinanza del sindaco Riccardo Varone. Sarà possibile accedere liberamente a questi spazi da sabato 20 giugno su tutto il territorio comunale. Rimane l’obbligo dell’utilizzo della mascherina per i genitori accompagnatori e per i bambini sopra i 6 anni di età.

“Siamo davvero felici che i bambini possano riappropriarsi dei loro sani momenti di gioco all’aria aperta, è un diritto fondamentale la cui privazione è stata fonte di grande dolore per tutti noi – commenta la vicesindaca Isabella Bronzino –. L’uso delle aree gioco prevede l’applicazione di regole di sicurezza semplici quanto importanti, a cui dobbiamo abituarci: uso delle mascherine e igienizzazione delle mani. Con i giusti modi e la dolcezza sapremo anche aiutare i bambini a giocare con i loro coetanei usando delle distanze di sicurezza”.

Emanuele Del Baglivo