– Entra nel vivo la 16esima edizione delle “Idi adrianensi’, la manifestazione che unisce la rievocazione storica con l’approfondimento sui costumi e le abitudini dell’antichità romana e che rientra tra gli appuntamenti tradizionali più sentiti dalla città, in grado in questi anni di attirare curiosi e una fetta importante del turismo dedicato, proveniente persino da altri Paesi europei. La rievocazione, curata dall’associazione culturale ‘Villa Adriana Nostra’, a opera del gruppo storico ‘Publio Elio Adriano’,avrebbe dovuto proprio oggi svolgersi per le vie della città, con l’accensione del fuoco sacro dedicato alla dea Vesta.

Se l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia del Covid-19, da un lato non ha reso possibile vivere la manifestazione nei tre giorni di consueto dedicati, non ha però impedito di poterla rivivere sotto un’altra forma grazie alle potenzialità degli strumenti informatici, dando l’opportunità di estendere all’intera settimana le iniziali giornate dedicate alle Idi. È nato, così, il progetto ‘Idi adrianensi digital” a cura della consigliera del sindaco per la Valorizzazione delle tradizioni e del folklore Irene Timperi, insieme a ‘Villa Adriana Nostra’ e in collaborazione con ‘Sulphuris Artem’.

Dopo il lavoro preparatorio avviato a inizio settimana sui social per far conoscere in modo narrativo i miti, i luoghi e i personaggi che hanno ispirato l’evento e le tante sfaccettature delle Idi, con video realizzati da amatori e studiosi che da sempre approfondiscono storie e curiosità del mondo antico, oggi si parte con l’accensione – seppure in modalità virtuale – del fuoco sacro, un inedito atto inaugurale non meno autorevole.

Sul canale Youtube ufficiale del Comune di Tivoli (https://bit.ly/3ddQNxx​), che per l’occasione da oggi inaugura una nuova sezione dedicata alla cultura e agli eventi della città e del territorio tiburtino, sarà possibile rivivere i fasti dell’Antica Roma. Dunque appuntamento su Youtube a partire da oggi per scoprire anche novità interessanti: ad esempio un tour virtuale tra i miti e i personaggi che hanno ispirato le ‘Idi adrianensi’, una coreografia realizzata dai ragazzi della ‘Sulphuris Artem’ e tante altre sorprese. La giornata di domani sabato 20 sarà invece dedicata ai gladiatori e ai combattimenti in arena e quella di domenica ad approfondimenti sulla figura dell’imperatore Adriano e dell’impronta indelebile della sua figura e del suo operato su Tivoli. Oltre che su Youtube, i materiali sono diffusi sulla pagina social ufficiale della curatrice della manifestazione, la consigliera del sindaco Timperi e sulle pagine social delle due associazioni.