Achille Lauro sfodera un altro colpo e presenta “Bam Bam Twist”, il brano dell’estate 2020, in radio da venerdì 19 giugno. Lauro piace e ci piace, inutile negarlo, trasversalmente e a ogni età. L’artista romano ci ha abituati ai suoi mille volti, al trasformismo personale fatto di richiami al mondo dell’arte e della musica. Questa volta il suo brano sarà un tributo e un omaggio a musica e cinema degli anni ’60, celebrando il Twist. Che cosa ci attende? Intanto sappiamo già che questo ballo (e brano) “sarà il più sexy della storia”.

Achille Lauro. “In tempi di distanziamento sociale, la mia follia vi porta in pista con un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni “mitici” e “favolosi” del Miracolo Economico. Un ballo che nasce dalla gestualità dello “spegnere mozziconi di sigarette sulla pista da ballo e pulire le superfici con le estremità di un asciugamano”: il Twist, l’evoluzione sexy e sensuale dello Swing”.

E’ stato un anno speciale, ricco di soddisfazioni e particolarmente produttivo per l’artista; ricordiamo tutti la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, la serata dei duetti con Annalisa e il richiamo a David Bowie, i suoi abiti, le polemiche per la tutina della prima serata, i suoi eccessi e stravaganze, la sua raffinatezza. Non solo musica, Achille Lauro è al suo secondo romanzo, “16 marzo- L’Ultima Notte” tratto dall’omonimo singolo “16 marzo”, accompagnato dal videoclip con sfumature glam/glamour, decisamente fluo, protagonista l’attrice Benedetta Porcaroli dalla bellezza eterea e affascinante (Baby, la serie Netflix e un videoclip con un altro artista italiano, Tommaso Paradiso).

Qualcuno afferma che non abbia inventato nulla, “già visto”, “già fatto” da David Bowie, Freddie Mercury, Iggy Pop, Andy Warhol, li abbiamo scomodati tutti. Achille Lauro è fatto per stare su un palco, questo è indubbio e a noi piace moltissimo. E’ unartista originale e multiforme, una sorta di viaggiatore senza tempo, un Kerouac sempre “Sulla strada”, giocando indietro nel tempo e ripercorrendolo come fosse all’interno di una porta magica o in una macchina del tempo e potesse cambiare anno e data ogni volta che gli pare. E’ giovane e in pochi anni ha saputo creare un percorso personalissimo, mescolare la sua vita, il suo mondo musicale e artistico, il mondo no gender, la regia, con quello delle arti visive. L’abbigliamento, il suo stile: d’altra parte “Senza guardare cosa indossano gli uomini è impossibile comprendere cosa indossano le donne, e viceversa». Così ci dice infatti la storica dell’arte Anna Hollander nel suo saggio Sex and Suits e che “un giorno la sessualità non sarà più visualizzata nell’abbigliamento come rigidamente distinta in due categorie principali, maschio/femmina, ma per adesso è ancora così”. Insomma, Achille Lauro docet.

Alessandra Paparelli