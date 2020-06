Nuovi ingressi nella Lega, a Sant’Angelo Romano il consigliere comunale Giulio Verdirosi ha ufficializzato l’adesione al partito di Salvini. “Ringrazio l’onorevole Claudio Durigon per la fiducia, così come ringrazio il coordinatore Lega Salvini premier di Guidonia Montecelio Alessandro Messa e il coordinatore di Sant’Angelo Romano Lorenzo Mariani. Il mio ingresso ufficiale nella Lega suggella un percorso di collaborazione iniziato da tempo, privileggiando la correttezza, l’amore per la nostra terra e lo spirito di squadra. Da oggi il mio impegno per le iniziative a Guidonia e Sant’Angelo Romano sarà ancora maggiore, potendo contare sull’apporto di una comunità solida, che rispecchia i miei valori di appartenenza e identità nazionale”.

E il benvenuto arriva proprio da Messa. “Abbiamo il piacere di dare il benvenuto nella nostra comunità a Giulio Verdirosi, consigliere comunale di Sant’Angelo Romano, il cui ingresso è stato formalizzato ieri con l’onorevole Claudio Durigon. La Lega Salvini Premier cresce sempre di più, e da oggi sarà presente pure nell’assise di quel comune. Siamo sicuri che Verdirosi rappresenterà al meglio il nostro movimento e le istanze sovraniste, continuando nella sua opera di difesa della sua terra. Vogliamo anche congratularci con il coordinatore comunale di Sant’Angelo Romano, Lorenzo Mariani, per l’eccellente lavoro sin qui svolto. Se la Lega aggrega amministratori validi, come Giulio Verdirosi, è soprattutto merito di chi rappresenta il partito nelle realtà locali”.