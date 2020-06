Emergenza Covid-19 e ripartenza, la musica vive un momento di difficoltà. Come ormai sappiamo i grandi eventi live sono stati tutti spostati di un anno. Una nuova data, quindi, anche per il live di Carmen Consoli: l’evento previsto per i “25 anni Mediamente Isterici” di Carmen Consoli a causa del Coronavirus è stato posticipato di un anno e l’appuntamento all’Arena di Verona rimandato per il 25 agosto 2021. Una data unica in Italia in cui l’artista, nota come “cantantessa” come lei stessa si è sempre definita (in realtà, soprannome datole da un tecnico del suono), immagine del rock femminile del panorama big italiano, sarà accompagnata dalla sua storica chitarra, l’iconica fender rosa e da numerosi colleghi e amici che l’hanno affiancata nel suo percorso musicale, un’orchestra di cinquanta elementi, confezionando uno straordinario viaggio artistico. La Consoli ripercorrerà i suoi grandi successi tra ricordi, raffinati momenti artistici partecipati senza uguali.

La sua lunga carriera artistica, l’amore per la musica, il suo percorso

Partiamo dall’attualità:“Luna Araba” è il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino che vede la partecipazione straordinaria di Carmen. Una pittura, un “acquerello rock” che ritrae l’estate e i racconti dell’isola, con le voci dei tre cantautori siciliani che s’intrecciano “tra Normanni e influenze spagnole di Ortigia”. Quello di Carmen è un lungo percorso artistico partito nel 1995 dalla splendida Catania e proseguito in tutto il mondo; proprio negli anni ’90, arriva il suo esordio con il disco Due Parole, siamo nel 1996, la sua voce particolare la rende unica. Da lì, una grande carriera, che la porterà l’anno dopo al suo grande successo con Confusa e felice, nel 1997. Una carriera costellata di successi e grande amore del pubblico, 8 albumi in studio, numerosi premi. Nel 2003 è stata la prima artista a suonare sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, ha partecipato – unica rappresentante italiana – in Etiopia alle celebrazioni per la scomparsa di Bob Marley, inoltre ha segnato, con l’ultimo tour, ben quattro sold out a New York; prima donna vincitrice della Targa Tenco nella categoria Miglior Album con “Elettra” e anche la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore per il Concerto della Notte della Taranta. Durante l‘attentano al Bataclan di Parigi nel novembre 2015, l’artista si trovava nella sua residenza francese a pochi passi dallo storico locale, luogo dell’attentato; decise immediatamente di rimandare il tour europeo previsto da lì a pochi giorni. Un’artista raffinatissima, di grande profondità, scrittura creativa, unicità compositiva, canora, interpretativa e come autrice.

“Cerchi riparo, fraterno conforto / tendi le braccia allo specchio / ti muovi a stento e con sguardo severo / biascichi un malinconico Modugno” (L’ultimo bacio)

L’autrice del brano “L’ultimo bacio”, nella colonna sonora del film di Gabriele Muccino (2011) non è mai stata uguale, mai banale (“di quei violini suonati dal vento l’ultimo bacio, mia dolce bambina”), sempre in continua ricerca e cambiamento ma fedele a sé stessa e alla sua arte. Carmen Consoli ci piace davvero così com’è.

Ricordiamo che i biglietti già acquistati per il live all’Arena di Verona, resteranno validi per la nuova data di agosto 2021.

Alessandra Paparelli