La giunta Presutti approva il progetto definitivo per la realizzazione dell’isola ecologica di via Volta a Santa Lucia. Il centro di raccolta verrà condiviso con il Comune di Sant’Angelo Romano e avrà un costo di circa 575 mila euro, finanziati sia con fondi regionali già stanziati (190 mila euro), che con una quota a carico del Comune di Fonte Nuova (385 mila euro) tramite accesso a un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. “Dopo un duro lavoro, è stato approvato il progetto definitivo propedeutico alla richiesta di tutti i pareri – commenta Cristian Capriotti, consigliere della lista Per Fare –. Inoltre all’interno del centro verrà realizzata una struttura per il riuso dei materiali prima che diventino rifiuti, perché per noi riusare significa allungare la vita utile degli oggetti”.Contestualmente l’amministrazione si appresta ad aprire anche il sito dedicato alla raccolta di via Salvatoretto. Nelle ultime ore è stata installata all’interno del centro di Tor Lupara la pesa per gli automezzi. Ne dà comunicazione la consigliera metropolitana Micol Grasselli. “L’acquisto di questa pesa è avvenuto a costo zero per i cittadini – spiega la capogruppo di Per Fare –, tramite un finanziamento provinciale che ho fatto arrivare direttamente da Città Metropolitana. In settimana verrà messa in funzione per il collaudo e diciamo che molto presto verrà aperta l’isola ecologica”.

Emanuele Del Baglivo