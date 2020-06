Grande successo radiofonico sta avendo la cover di Marco Mengoni “Quando”, celebre brano di Pino Daniele per I Love My Radio dopo quella di Mare Mare diLuca Carboni (1992) riletto da Elisa. Quando, lo ricorderete, era inserita come colonna sonora nel film di Massimo Troisi “Pensavo fosse amore, invece era un calesse”, 1991 entrambi. La cover di Quando di Pino Daniele ha un significato molto profondo e particolare per l’artista di Ronciglione (Viterbo), tra i big del panorama musicale italiano. Mengoni ha infatti più volte dichiarato di aver “ascoltato e cantato le sue canzoni per tutta la vita”.

Marco Mengoni in proposito: “La canzone Quando, rappresenta l’unione tra spirito del blues americano e cultura napoletana; un mix suggestivo che ha saputo rivoluzionare lo scenario italiano, portando nuove sensazioni ed emozioni che hanno lasciato una grande impronta nella storia della musica. E’ un brano che dipinge l’amore contrastato di un uomo, diviso tra il desiderio di vedere ancora il viso della persona amata e la voglia di dimenticare quella strana follia che è la passione”.

Il brano fa parte del progetto I love my Radio, ideato per festeggiare i primi 45 anni della radio, il mezzo attivo ed emozionale per eccellenza. Omaggio alla radio, dunque, con una canzone che sarà incoronata regina delle radio, per il grande successo e gradimento di ascolto e “riascolto” che sta avendo. Le votazioni sono già iniziate e continueranno per le prossime settimane.

Grande successo tra i palchi italiani, prima dell’emergenza Coronavirus

La cover di Quando arriva a coronamento del successo di Atlantico, che ha portato l’artista in giro per l’Italia – fino all’emergenza Covid-19 – tra alcuni dei maggiori palcoscenici italiani storici comel’Arena di Verona. Marco Mengoni – lo ricordiamo – è stato anche tra i protagonisti dell’evento virtuale “Musica Che Unisce”, lo streaming speciale che è stato organizzato a supporto della Protezione Civile, sempre inprima linea per la lotta al Coronavirus in questo difficilissimo momento per il nostro Paese e per la categoria anche dello spettacolo e musica. E intanto, la Festa della Musica in programma il 21 giugno quest’anno è dedicata al Maestro Ezio Bosso, scomparso recentemente e cittadino onorario di Roma dal 20 giugno 2019. Una festa della musica “senza la musica”, con tutte le difficoltà che il settore sta vivendo, lavoratori e artisti.

Alessandra Paparelli