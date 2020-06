Non è ala prima volta, disagi nel palazzo Ater di Colle Fiorito per gli ascensori fuori uso. A pagarne le spese i residenti anziani e in particolare i disabili che praticamente restano bloccati in casa. Si fa carico della questione il consigliere del Pd Emanuele Di Silvio: “Ho appena inviato una nota ufficiale all’Ater provincia di Roma con la quale ho chiesto il ripristino immediato dell’ascensore. Il palazzo di via Rosata 18 – Colle Fiorito è alto 12 piani ed ha entrambi gli ascensori non funzionanti. È impensabile che persone con disabilità non possano uscire di casa o semplicemente fare spesa per un ascensore guasto”.