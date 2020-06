Degrado e abusivismo nella zona industriale di Guidonia Montecelio, a lanciare l’ennesimo allarme su una questione mai risolta, è l’associazione l’Onda. “Chiediamo al sindaco e a tutta la giunta comunale di intervenire a verifica della situazione di abusivismo che si è venuta a creare a Guidonia in via Enzo Ferrari. Roulotte che risiedono fisse da mesi, discarica a cielo aperto sui bordi stradali, allacci a contatori di fornitura elettrica ed idrica ambigui. Con l’ordinanza numero 142 firmata venerdì 22 maggio 2020 si è vietato a tutti i cittadini di annaffiare giardini e riempire piscine private con multe fino a 500 euro, mentre in Via Ezio Ferrari c’è chi può riempire la propria piscina liberamente senza controlli. Chiediamo per motivi di sicurezza, di chi frequenta quotidianamente la zona, anche per soli motivi lavorativi, di verificare ed intervenire, qualora ci fossero i presupposti, ripristinando la legalità”.