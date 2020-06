Tra i tre casi positivi e gli agenti in quarantena, il Corpo della polizia locale di Guidonia Montecelio è all’osso, e anche meno. Il sindaco Michel Barbet ha annunciato di aver scritto al prefetto di Roma Gerarda Pantalone per chiedere un supporto e garantire l’ordine pubblico.

“E’ infatti necessario un maggiore innesto di personale, visti i tre attuali casi positivi e le conseguenti messe in quarantena di chi è entrato in contatto con gli agenti positivi, creando una situazione oggettivamente difficile ed inaspettata per tutti. Un lavoro che porta ad un ulteriore sforzo della macchina amministrativa. L’Amministrazione Comunale sta mettendo in campo tutte le azioni e le risorse economiche per gestire questa ennesima emergenza, di concerto con l’Asl si stanno effettuando i tamponi ai dipendenti pubblici entrati in contatto con gli agenti positivi e, a spese dell’amministrazione, si sta procedendo ai test sierologici su dipendenti comunali, consiglieri comunali ed assessori”.