“Chiusura immediata del Comando dei Vigili Urbani, sanificazione degli spazi interni e dei mezzi di trasporto effettuata da ditte specializzate del settore e la messa in sicurezza di tutti gli agenti”. Queste sono oleodotto richieste formalizzate ieri dal consigliere del Pd Emanuele Di Silvio dopo la notizia del terzo agente contagiato dal covid 19. “I fondi per questa operazione di sanificazione urgente, che tutelerebbe gli agenti, i dipendenti e tutti i cittadini di Guidonia Montecelio, potrebbero essere facilmente reperiti dagli oltre 40.000 euro stanziati dal governo in favore del Comune di Guidonia Montecelio proprio per sanificare gli ambienti comunali. Risorse queste non ancora utilizzate o quanto meno anticipate in attesa dello stanziamento”.