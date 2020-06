C’è un terzo agente della polizia locale di Guidonia Montecelio positivo al Coronavirus. Lo comunica il sindaco Michel Barbet: “Oggi segnaliamo di un nuovo agente positivo al Coronavirus nel corpo di Polizia Locale di Guidonia Montecelio. Come di consueto sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da questa persona. Non sono arrivate comunicazioni rispetto a persone guarite.

L’agente non era residente nel nostro Comune, quindi, resta a 27 il numero dei contagiati, così come a 77 il numero dei guariti. Rimane a 4 il numero dei decessi a Guidonia Montecelio”.

Ricordiamo i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce Rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO 800908484

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica

ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi.ncov@aslroma5.it