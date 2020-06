“Proietti come Conte chiede collaborazione e poi non ascolta l’opposizione”. L’attacco arriva dalla Lega di Tivoli, consiglieri e partito, che insieme denunciano il mancato report del sindaco, in sede di consiglio, sull’emergenza coronavirus. “Durante tutta la fase acuta della pandemia abbiamo cercato di dare il nostro contributo per tutelare i cittadini di Tivoli, non solo nella fase d’emergenza, ma anche nelle fasi successive della ripartenza. Consci del fatto che la tempesta è passata chiediamo sempre a tutti di continuare nel rispetto delle prescrizioni sanitarie finchè il virus non scomparirà del tutto. La tempesta però ha lasciato le sue conseguenze e se sul piano sanitario il nostro territorio ha retto all’urto, non si può dire lo stesso sul piano economico e sociale, come nel resto del nostro Paese la ripresa è in salita e va gestita, soprattutto dagli enti locali che stanno in prima linea”.

“Molti cittadini si aspettavano che i primi consigli comunali post pandemia vedessero riferire il Sindaco circa il bilancio generale di questo periodo di lockdown e che riferisse altresì sulle linee guida da tracciare per la ripresa ed il sostegno alle imprese, alle famiglie e a tutta la cittadinanza. Ci corre l’obbligo ricordare che i temi trattati nelle ultime due sessioni di consiglio erano temi inevasi da prima della crisi sanitaria e che comunque andavano discussi e affrontati. L’opposizione, la Lega e i Tiburtini però attendono delle risposte e anche un’analisi dei dati. Risposte che il Sindaco poteva dare ascoltando anche le proposte del nostro partito che hanno sempre avuto l’obiettivo di supportare l’amministrazione nella gestione della crisi e mai quello di polemizzare e strumentalizzare. Ci aspettiamo che il Sindaco riferisca la prossima volta in un consiglio dedicato alla crisi sanitaria da Covid-19. Saremo comunque soddisfatti laddove le nostre proposte e sensibilità fossero almeno vagliate e prese in considerazione”.