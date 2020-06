Le attività commerciali di Guidonia Montecelio che, in conseguenza della situazione emergenziale derivante dalla crisi sanitaria Covid 19, stanno subendo difficoltà economiche, avranno la possibilità di versare entro il 30 settembre, la rata Imu in scadenza il prossimo 16 giugno senza dover corrispondere sanzioni ed interessi.

“Con Delibera di Giunta – spiega l’assessore al Bilancio Nicola Sciarra – è stata data questa opportunità alle attività commerciali del Comune di Guidonia che sono state costrette alla chiusura forzata e, quindi, hanno difficoltà nel pagare l’Imu che scadrà il 16 giugno”.

“Pur con i limiti normativi e finanziari e nella possibilità economiche dell’Ente – conclude il Sindaco Michel Barbet – abbiamo cercato di aiutare sempre cittadini ed imprese in questo periodo difficile ed inaspettato per tutti. La Delibera di Giunta in oggetto prosegue la filosofia questo filo conduttore”.