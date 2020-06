Tutti pazzi per i social, la politica sposta la propria attività di comunicazione su Facebook: l’ultima iniziativa è targata Forza Italia a Guidonia Montecelio che sarà live ogni venerdì pomeriggio. Un’iniziativa pensata dal coordinatore comunale Maurizio Massini per unire due esigenze. Arrivare ai cittadini e veicolare contenuti concreti. Già perché gli azzurri ogni venerdì pomeriggio alle 18 e 30 – si parte oggi 12 giugno – in diretta sulla pagina Facebook illustreranno il piano di rilancio per Guidonia.

“Forza Italia non si arrende all’inadeguatezza che da tre anni governa il nostro Comune. L’incapacità amministrativa e l’immobilismo d’idee inidonee per tracciare un percorso a lungo termine per Guidonia Montecelio, hanno dimostrato come solo la competenza e la forza della serietà sono alla base per governare la terza città del Lazio. Abbiamo deciso di dare la nostra visione di quella che deve essere Guidonia variando su temi come l’urbanistica, il sociale, la valorizzazione storica, il coordinamento di forze come la protezione civile, parleremo di come la psicologia può apportare miglioramenti nel sistema scolastico, tratteremo temi di politiche giovanili e crescita finanziaria. Forza Italia, oggi, si mette in gioco per creare quello che sarà il comune di domani, progetti validi, competenze specifiche, capacità di costruire saranno la base da cui ripartire. Il nostro gruppo formato da donne e uomini determinati è pronto”.