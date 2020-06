Fonte Nuova avrà a disposizione un contributo economico erogato dalla Regione Lazio di circa 199 mila euro, destinato a coloro che hanno fatto richiesta per il sostegno alla locazione per l’annualità 2019.

"Tale importo andrà a soddisfare il fabbisogno di 67 nuclei familiari di Fonte Nuova che hanno fatto richiesta, un contributo che risulta oltremodo prezioso in un momento di difficoltà economica dovuto all'emergenza epidemiologica", dichiara l'amministrazione. "Si chiarisce inoltre che tale contributo non va confuso con il bonus affitti denominato 'Fondo straordinario per la locazione annualità 2020' – continua la nota –, specificatamente istituito per l'emergenza Covid-19, per il quale l'iter procedurale propedeutico è terminato in data 24/05/2020 come da linee guida regionali. Non appena verrà data comunicazione del budget si procederà all'erogazione di questo ulteriore contributo economico agli aventi diritto".