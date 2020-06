“Uno straordinario gioco di squadra che ha visto impegnate eccellenze del nostro sistema sanitario come l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Spallanzani e l’Azienda ospedaliera San Camillo ha permesso di realizzare un intervento su un bambino di 6 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta reso ancor più speciale perché avvenuto durante l’emergenza Covid-19″. Ad annunciarlo l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Il piccolo era giunto da Londra per curarsi quando è sopraggiunta la complicanza del COVID-19 che ha reso necessario un trattamento con plasma iperimmune. L’attività sanitaria nella nostra regione non si è mai fermata anche durante l’emergenza Coronavirus e voglio ringraziare per il loro impegno tutte le equipe, i professionisti, i medici e gli operatori che hanno contribuito a rendere possibile questo successo, appunto una giornata storica. Un ringraziamento particolare a dottor Franco Locatelli, al direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito e all’equipe del San Camillo e del Bambino Gesù”.