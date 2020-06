Anche Alex Britti, uno dei chitarristi più talentuosi del panorama nazionale, l’autore di brani super ascoltati e mandati in radio quali “Oggi sono io” e “La vasca” ritorna ai live, anzi ai mini-live così come i colleghi e compagni di scuderia, Max Gazzè e Diodato (di cui abbiamo già parlato, annunciando le loro date estive. Mini live sotto i 1000 posti, per sostenere i lavoratori di musica e spettacolo). Il cantautore e chitarrista romano torna a suonare dal vivo e annuncia due date previste a luglio prossimo, 17 e 18 presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, Roma. I concerti romani sanciscono definitivamente il ritorno dell’artista al live, dopo la solitaria performance del Primo Maggio in una Piazza San Giovanni deserta. Lo abbiamo anche visto e ascoltato a fine maggio su Rai Radio2 Live dal Lido di Camaiore, in una performance di quelle sue, estrose.

Crisi dello spettacolo, emergenza Covid-19 e ripartenza Fase 2 e Fase 3

Dove eravamo rimasti, potremmo dire. Si riparte dalla musica: due concerti che vanno a ridare ossigeno e luce alla grande musica dal vivo, rispettando rigorosamente le normative vigenti di sicurezza, sanificazione e contingentamento sociale. Alex Britti salirà sul palco dell’Auditorium accompagnato da una band di musicisti, proponendo una scaletta completa tra brani recenti e meno, dai suoi grandi successi popolari fino agli ultimi singoli: un mix sapiente tra jazz e blues come l’artista ha sempre amato. Inoltre, sarà l’occasione per presentare al pubblico il suo nuovo singolo “Una parola differente”, uscito il 24 aprile scorso e accompagnato da un videoclip. Britti: “In questa canzone parlo di un mondo che sta andando in una direzione molto divertente, però un po’ superficiale. C’è l’esigenza da parte di molte persone di apparire in un modo diverso rispetto alla realtà”. Ho scelto di realizzare un video che rispecchiasse il format di un social. In questo periodo, infatti, è impossibile realizzare video canonici o interfacciarsi con registi e troupe, così ho cercato un escamotage”.

Alessandra Paparelli