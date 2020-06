La notizia di una frattura con la lista madre era nell’aria da molti mesi ma oggi il passaggio è stato certificato con una comunicazione scritta nero su bianco che lascia poco spazio all’immaginazione. Parliamo di quello che ieri si è consumato nel parlamentino del municipio tiburtino che ha visto celebrare la transizione di Angelo Marinelli, consigliere di Campolimpido eletto nella lista Partecipazione Popolare, sotto la bandiera di Altra Italia che quindi oggi in aula ha una mano in più in consiglio oltre a quella di Domenico Cecchetti, che cede alla new entry il ruolo di capogruppo. “Lascio il ruolo di capogruppo consigliare della lista Partecipazione Popolare dal momento che fin dall’inizio non c’è stata una linea politica comune. Ringrazio comunque per il percorso, pur breve, fatto insieme -. Commenta Marinelli – Oggi con il passaggio alla lista civica Altra Italia, per cui assumo anche la carica di capogruppo, continua il mio impegno politico in maggioranza per onorare il programma elettorale su cui i cittadini ci hanno dato fiducia. Ringrazio tutti i componenti di Altra Italia, soprattutto il collega consigliere Domenico Cecchetti, per la fiducia dimostrata nei miei riguardi. Continueremo il cammino già iniziato insieme per il bene della nostra Città”.