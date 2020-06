“Piazza delle Rose viene continuamente vandalizzata perché lasciata nel completo abbandono”. Questa la denuncia social del gruppo Rinascita di Fonte Nuova, rappresentato in consiglio comunale da Emanuele Figorilli. Negli ultimi giorni molti cittadini hanno rimarcato su forum e gruppi online quanto la piazza di Santa Lucia non venga curata dall’amministrazione. In questo senso il gruppo civico ha lanciato una proposta per riqualificare l’area e favorire un maggiore controllo da parte del Comune. Il gruppo di Rinascita propone di acquisire il chiosco dell’edicola attualmente chiusa e attraverso un progetto di riconversione realizzare un bar edicola con tavoli esterni. “In questo modo, oltre a creare un punto di controllo sul posto, si verrebbero a creare nuove opportunità di lavoro – spiegano i civici –. Assegnazione dell’esercizio attraverso bando di gara pubblico con garanzie per l’amministrazione del controllo, pulizia e manutenzione della piazza”. edb