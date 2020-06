“Ho visto una vipera”, la segnalazione arrivata ai carabinieri forestali di Guidonia da un cittadino di via Bordin ieri mattina ha visto scendere in campo subito i militari specializzati in tutela ambientale con il supporto dei volontari della protezione civile Nvg. Ed è stata confermata subito dopo: è stata rintracciata, ed è stato confermato che effettivamente si trattava di una vipera, esattamente un’aspide. A catturarla, con la tecnica e le cautele del caso, ci ha pensato il presidente della protezione civile, Raoul Baccei: “Si era incastrata tra il marciapiede la rete di bordo strada – spiega -. Era lunga almeno mezzo metro e vispa”. E poi i carabinieri forestali, una volta identificata con esattezza la specie, hanno fatto scattare le procedure previste: trasporta in un sacco verde e trasportata nel parco dell’Inviolata per essere reinserita in ambiente naturale. Operazione vipera chiusa, così, in poche mosse grazie alla collaborazione tra volontari e militari. RedCro