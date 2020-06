Un ciclo di interviste dedicato al mondo della comunicazione e informazione con lo sguardo puntato su nuove professionalità, opportunità e strategie tra web, social, chat, intelligenza artificiale, presente e futuro del digitale e dell’innovazione. Parte il prossimo 17 giugno alle ore 11.30, in diretta sull’account Instagram di PA Social (@asspasocial), una nuova serie di approfondimenti che vedranno come protagonisti personaggi del giornalismo, dello spettacolo, dell’economia, del digitale e dell’innovazione, intervistati dagli esperti della rete nazionale di PA Social. Molti gli ospiti che nel corso di questi live si racconteranno e parleranno del proprio rapporto con le piattaforme digitali e su quali sviluppi si aspettano per la ripartenza del Paese dopo l’emergenza. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni su www.pasocial.info e sui canali social dell’Associazione PA Social.

Il programma della Summer Edition

Mercoledì 17 giugno ore 11,30

Federico Cecchin, illustratore, caricaturista e grafico pubblicitario. Intervistato da Christian Tosolin

Mercoledì 24 giugno ore 11,30

Francesco Giorgino, Direttore del Master Luiss in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale. Intervistato da Caterina Perniconi

Mercoledì 1 luglio ore 11,30

Andrea Galeazzi, architetto e blogger. Intervistato da Domenico Bova

Mercoledì 8 luglio ore 11,30

Maria Latella, giornalista. Intervistata da Luisa Gabbi

Mercoledì 15 luglio ore 11,30

Ester Viola, scrittrice e giornalista. Intervistata da Alessia Freda

Mercoledì 22 luglio ore 11,30

Alessandro Antinelli, giornalista sportivo. Intervistato da Angela Creta

Data in arrivo:

Cristiana Capotondi, attrice. Intervistata da Livio Gigliuto