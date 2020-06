È il tempo della solidarietà e non della “barbarie”, lo vuole dire con forza la Cgil Funziona Pubblica di Guidonia Montecelio che reagisce a difesa dell’agente di polizia municipale diventato oggetto di attacchi sul web. Una giornata ad alta tensione, nel palazzo e fuori, dopo la conferma che Guidonia è legata al focolaio della struttura San Raffaele Pisana di Roma, dove i casi positivi sono più di 50, con un allargamento esterno dei contagi a Guidonia e a Rieti. In particolare a Guidonia sono 9 le persone positive, tra cui un agente della polizia locale che aveva il padre ricoverato nella struttura a Roma. L’amministrazione ha chiuso ora tutti gli uffici e disposto i tamponi a tappeto sui dipendente comunali. La diffusione delle notizie sui social ha generato reazioni molto diverse, non sono mancati attacchi e offese verso i vigili. Dopo la vicinanza del presidente di commissione Claudio Caruso, interviene con decisione la Cgil.

“Solidarietà e auguri di pronta guarigione al collega dei vigili urbani – dicono dal sindacato – sfortunato protagonista delle attuali vicende Covid bersaglio in queste ore di indicibili attacchi social da parte di una razza umana sempre più imbarbarita e incattivita che trova sfogo alle proprie frustrazioni e paure in offese, sentenze giudizi contro il nemico di turno. Per una persona che ha l’unica colpa di essersi presa cura del padre, riportato da poco a casa dopo una breve degenza al San Raffaele, ignaro di ciò che poi nei giorni a seguire sarebbe accaduto. Tutti e 250 colleghi sono con te e vogliamo pensare che lo sia anche tutta la parte sana della città, augurandoti una pronta e rapida guarigione. A presto di nuovo per le strade di questa città”.