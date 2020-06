“Attacchi ignobili” che circolano sul web contro la polizia locale di Guidonia Montecelio, così li definisce Claudio Caruso, commentando il clima in città all’uscita da una commissione affari istituzionali durata un’ora e mezza, alla presenza del sindaco Michel Barbet. Una commissione particolarmente delicata, visto il caso che coinvolge la polizia locale. Un agente è infatti risultato positivo al covid-19, è tra i nove contagiati di Guidonia, legati al focolaio di Roma, della struttura San Raffaele Pisana dove era ricoverato il padre dell’agente. A fronte della situazione da monitorare e delle verifiche sanitarie da portare avanti, il sindaco ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici per sottoporre a tampone i vigili e i dipendenti comunali. Tanti argomenti quindi sul tavolo della commissione competente in materia, affari istituzionali, presieduta appunto da Caruso.

“Esprimo la mia massima solidarietà alla polizia locale per gli attacchi ignobili che stanno ricevendo, io ringrazio tutti gli agenti che in questo periodo così difficile hanno lavorato con dedizione mettendo a repentaglio la propria salute. L’amministrazione comunale è al fianco della polizia locale, e all’agente contagiata auguriamo una pronta guarigione”.