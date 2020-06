Cinghiali a spasso per Vicovaro, il sindaco Fiorenzo De Simone dopo le numerose segnalazioni ha avviato i contatti con le autorità e le strutture territoriali e regionali competenti, a cominciare dalla Regione Lazio. “Consapevoli dei problemi e dei rischi, anche per l’incolumità delle persone, che potrebbero derivare da una presenza straordinaria, massiccia ed incontrollata di animali selvatici a spasso per le vie del Paese, l’Amministrazione Comunale conferma che saranno verificate e tentate tutte le possibili soluzioni previste e consentite dalle norme in vigore – dice il sindaco – comprese quelle introdotte negli ultimi provvedimenti legati alla gestione e al superamento dell’emergenza sanitaria tuttora in corso. Purtroppo, come spesso accade in casi analoghi a questo, non sempre quello che appare facile al Bar lo è veramente: sulla gestione e sul contenimento della fauna selvatica, almeno dalle nostre parti, le soluzioni sembrerebbero sempre a portata di mano ma quando poi si cerca di passare dalle parole ai fatti, o meglio quando si cerca semplicemente di applicare la norma, le cose si complicano a tal punto che si viene addirittura sconsigliati dalle stesse persone o strutture che sarebbero deputate al supporto dei sindaci e degli enti locali”.