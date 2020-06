Un ventenne romano è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale perché trovato in possesso di cocaina e di una pistola automatica proveniente da un furto. Il viavai di persone già note quali assuntori di stupefacenti nei pressi di una palazzina nella zona di Castelverde ha attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, che hanno monitorato la situazione per individuarne la destinazione. Una volta acquisiti sufficienti indizi, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione del ventenne, rinvenendo oltre 15 grammi di cocaina, già confezionata in dosi, oltre a una pistola automatica Walter PPC con 33 cartucce, risultata rubata in un appartamento nel 2015, tre cellulari, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il pusher, gravato da numerosi precedenti per fatti analoghi, è stato arrestato per i reati di spaccio, ricettazione e porto abusivo d’arma da fuoco.