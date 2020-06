A causa di una frana improvvisa e rilevante che ha interessato il costone e parte della sede stradale​, il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto iniziale di via Maria SS. di Quintiliolo, in direzione di Marcellina, compreso tra l’intersezione con strada Marcellina e il civico 7, a decorrere dalle 21 di ieri 8 giugno e sino a nuove disposizioni da parte del settore Lavori pubblici per consentire la messa in sicurezza dell’area. Il santuario e le abitazioni della zona saranno raggiungibili esclusivamente dalla strada dell’Acquoria o dalla strada di Collenocello.