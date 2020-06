La tecnologia al servizio della comunicazione. Nasce la App di PA Social, realizzata con l’innovativo sistema Blockchain grazie alla partnership siglata tra l’associazione e Affidaty Spa. La nuova applicazione arriva in occasione del lancio dello Smartphone d’Oro, il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale, organizzato da PA Social e che vede Affidaty tra i partner (per info https://www.pasocial.info/il-premio/). Tra le molte funzioni della App ci sarà dunque anche la possibilità di votare in tutta sicurezza per assegnare il premio che sarà conferito alle migliori esperienze su social, chat, intelligenza artificiale e consentirà anche di avere a portata di smartphone l’agenda aggiornata degli eventi, iscriversi alle iniziative di formazione, divulgazione e ricerca, ottenere i materiali, iscriversi all’associazione e restare sempre aggiornati su tutte le attività. L’app è disponibile su App Store e Google Play.