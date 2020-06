Accessi vietati, marciapiedi inesistenti e inaccessibili, scale: Guidonia Montecelio “periferia esistenziale” isola i disabili con le sue barriere architettoniche. E se non li isola, li ignora. È il report del Masci Guidonia 2, il movimento adulto scout, a consegnare una mappa della città realizzata con foto, descrizioni e annotazioni dall’esito critico. Un’iniziativa che ha coinvolto gli scout over di Guidonia all’interno di una campagna avviata dal movimento a livello regionale. Lo raccontano i magister Alessandra Cerescioli e Alberto Cuccuru, l’impulso è nato dopo l’ultima assemblea nazionale del Masci a Sacrofano. In quell’occasione, l’anno scorso, dopo la segnalazione di diverse realtà territoriali, il movimento ha deciso di dare il via a un percorso capace di coinvolgere tutto il Lazio. “Si è potuto constatare come tutte le esperienze raccolte abbiano hanno evidenziato, da una parte, una sistematica presenza di barriere architettoniche, dall’altra, la volontà e la necessità di voler affrontare la problematica con un’attenta riflessione per poter scaturire in una risposta, in un impulso. Non è sufficiente, infatti, seminare curiosità o dettare slogan”. Il Masci – spiegano i due magister – vuole farsi promotore di un nuovo approccio alla tematica da declinare “con le caratteristiche dell’amicizia, perché va ricondotto al diritto di tutti ad una vita indipendente, al diritto di non sentirsi esclusi”. Ecco perché il Masci Guidonia 2 ha risposto con convinzione partecipando alla campagna di sensibilizzazione avviata a livello regionale. Così è nato il report, una indagine nel centro della vita pubblica di Guidonia Montecelio, intorno cioè al palazzo comunale, dove ci sono le scuole, la chiesa, e chiaramente l’accesso al luogo simbolo della partecipazione democratica. Un approfondimento parziale, avvertono Cerescioli e Cuccuru, rispetto alla vastità del territorio, ma esemplificativo di una barriera che attraversa tutta Italia. Emergono “le problematiche legate alle barriere fisiche e culturali che sono ostacolo reale e mentale alla reale inclusione sociale delle persone con disabilità e disagi sociali nella città di Guidonia. L’Italia è un paese in cui aumentano le periferie umani ed esistenziali e Guidonia, purtroppo, non si sottrae a tale realtà”.

I pali in mezzo ai marciapiedi

Il tour inizia dietro il palazzo comunale, uno scatto fotografico della strada che porta alla chiesa San Maria di Loreto. Un esempio di un diffuso fronte critico, quello dei marciapiedi che, dicono dal Masci, “sono inutilizzabili”, rendendo impossibile per un portatore di handicap coltivare relazioni sociali nella rete fisica della città. L’alternativa ai marciapiedi impraticabili, è la strada, con tutti i pericoli del caso. “Abbiamo potuto anche confrontarci con diversi soggetti con una disabilità importante, peraltro nella nostra comunità abbiamo una presenza di questo tipo, e, tutti, ci hanno evidenziato come il 90% delle attività pubbliche e commerciali sono inaccessibili alle persone con disabilità”.

Il consiglio comunale è out

Una situazione di limitazione alle possibilità quotidiane che porta – spiegano dal Masci – a compromettere i più elementari diritti. Il caso simbolo è la sede del consiglio comunale. “L’ubicazione della sala consiliare prevede un accesso mediante delle scale che non sono provviste di pedane o altri strumenti per consentire l’acceso a carrozzine”.

I marciapiedi che non ci sono

Il tour continua nelle strade che si allontanano dal Comune verso altri punti della città. A volte i marciapiedi proprio non ci sono, oppure diventano “impraticabili per la presenza di cartelli stradali verticali posizionati in mezzo o pali della luce elettrica collocati proprio al centro”.

Parcheggi: misure e indicazioni sbiadite

Male anche il fronte parcheggi, dove – segnalano dal Masci – le misure spesso non sono quelle giuste e le indicazioni a terra spesso cancellate.

A scuola sì ma solo a Guidonia

C’è poi l’aspetto legato agli spostamenti. “Ci risulta che gli alunni con disabilità, in particolare i carrozzati, non hanno la possibilità di frequentare le scuole che si trovano nei comuni limitrofi a quello di Guidonia perché il pulmino attrezzato e abilitato non può uscire dal territorio del comune di Guidonia. Per le scuole superiori, tale situazione limita la scelta visto che molti istituti tecnici, attraenti nelle opzioni degli alunni, si trovano soltanto a Tivoli e a Palombara”.

“Riconquistiamo etica e senso civico”

L’esperienza di questo report non punta a sterili segnalazioni. In questo c’è un’accelerazione di passo diversa che il Masci – nell’ottica quindi scout – imprime alla tematica, mirata a “riconquistare un’etica e un senso civico che rimettano al centro il rispetto degli individui, un’etica rispettosa della persona e delle diversità. La dignità della persona passa attraverso una qualità della vita”. E allora “la fraternità scout – concludono Cerescioli e Cuccuru – va riscoperta per creare dinamiche sociali positive e politiche rispettose della dignità umana e del bene comune. Così da tendere all’eliminazione delle disuguaglianze. La sensibilizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche è un grimaldello per combattere quella marginalità sociale che rappresenta e costituisce una di quelle conseguenze che, purtroppo, genera un territorio ostile. Come Movimento di Adulti, puntiamo ad un obiettivo preciso: educare ed educarci”.