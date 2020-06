L’Ariano International Film Festival lancia l’8^ edizione del suo storico contest Cosplay. Quest’anno, nonostante le restrizioni, la partecipazione sarà aperta a tutti e molto agevole. Il concorso andrà in scena sui canali social della kermesse cinematografica.



Regolamento



Ogni partecipante dovrà mandare una foto e un video-esibizione del proprio cosplay della durata massima di 1’30” alla posta privata della pagina Facebook di Aiff Cosplay entro le ore 23.59 del 28 giugno 2020. Sotto la foto e il video dovranno essere specificati nome e cognome, età del partecipante e nome del personaggio. Se il partecipante è minorenne, l’organizzazione invierà il modulo di autorizzazione che dovrà essere compilato e sottoscritto da un genitore. Sarà pubblicato un video unico di tutti i partecipanti sulla pagina Facebook di Aiff Cosplay il 1° luglio. Il vincitore Aiff Cosplay 2020 sarà decretato da una giuria tecnica. Il vincitore Aiff Social sarà scelto dai follower della pagina Facebook attraverso i commenti che dovranno essere riportati sotto il video scrivendo semplicemente il nome del cosplayer che è piaciuto di più. Il cosplay che avrà più preferenze sarà il vincitore. Il concorso inizierà il 1° luglio con la pubblicazione del video e terminerà il 25 luglio. I vincitori Aiff Cosplay e Aiff Social 2020 saranno decretati il 26 luglio sempre sulla pagina Facebook Aiff Cosplay e saranno contattati in seguito dall’organizzazione per il ritiro dei premi.



Premi



Chi conquisterà il titolo Aiff Cosplay 2020 vincerà un premio in denaro di 300 euro. A determinare la classifica finale sarà una giuria di qualità, competente nel campo dell’animazione e del cinema. Per i partecipanti ci sarà anche una seconda chance: il cosplay più apprezzato dagli utenti Facebook si aggiudicherà la vittoria per la categoria Aiff Social e il corrispettivo premio in denaro di 100 euro.



Emanuele Del Baglivo