Si sono concluse lo scorso weekend le riprese televisive del noto programma di Raidue ‘Bellissima Italia’, condotto da Fabrizio Rocca con Maria Teresa Giarratano e Karina Marino. Tre giorni di full immersion alla scoperta di Tivoli e del suo territorio, le bellezze del centro storico e le ricchezze del lungo fiume Aniene, una linea di congiunzione tra la città e i Comuni limitrofi.

‘Bellissima Italia’ racconta l’Italia da vivere e da viaggiare attraverso dieci puntate. Le prime tre (il programma va in onda, a partire da sabato scorso, tutti i sabati su Raidue alle 17,05) dedicate a Roma, la quarta – che aprirà la serie di puntate dedicata al resto del Paese – sarà incentrata su Tivoli. La città e il suo territorio vengono raccontati in modo inedito e sorprendente dal conduttore e dalle inviate. Tutti davanti allo schermo, dunque, sabato 27 giugno alle 17,05 per scoprire, o ri-scoprire con occhi diversi, la città.

Fulcro del set delle troupe Rai per tre giorni: il centro storico di Tivoli e le tre straordinarie Ville (due delle quali patrimonio Unesco), ma anche la Valle dell’Aniene e le attività sportive, sociali e culturali, artigianali, enogastronomiche e tradizionali tiburtine, tutte fra loro legate dal filo conduttore dell’acqua del fiume Aniene.

“Il Comune di Tivoli ringrazia la Rai per aver scelto anche Tivoli tra le principali location del programma, che durante l’estate raggiunge importanti ascolti, un vetrina per riportare alla luce le tante bellezze di Tivoli rimaste sopite durante i tre mesi di emergenza sanitaria. Un ringraziamento particolare all’autore Rai Giuseppe Gennaro, al regista Walter Vetere, al conduttore Fabrizio Rocca, alle inviate Maria Teresa Giarratano e Karina Marino, a tutte le persone delle troupe Rai che si sono alternate nei tre giorni di riprese”, dice il sindaco Giuseppe Proietti, “e anche un ringraziamento speciale a tutti i tiburtini che a vario titolo si sono messi a disposizione”.

Fondamentale, per coadiuvare la Rai nella realizzazione dei sopralluoghi, delle riprese effettive e della messa a punto della logistica, è stato il ruolo di ‘Tibur Tivoli film commission’, associazione partecipata anche dal Comune di Tivoli, che con la sua squadra di collaboratori guidati dal referente Alessandro Tapini ha accompagnato i lavori.

“Si è subito instaurato un rapporto amicale e di grande spontaneità con tutti, complice la vitalità che il territorio tiburtino normalmente trasmette”, commentano Tapini e il sindaco Proietti, “tutti sono rimasti affascinati da Tivoli e dalle mille opportunità di divertimento, cultura, sport, natura, buon cibo che offre, tanto che una delle inviate, all’indomani della chiusura delle riprese, ha voluto trascorrere in città un’intera giornata da turista, con un nutrito gruppo di amici e di parenti. L’attenzione della Rai (che già nelle settimane scorse aveva girato una parte di puntata di ‘Sereno Variabile’) conferma l’alto valore culturale di Tivoli e il forte appeal che i suoi meravigliosi siti esercitano sui turisti e sugli autori televisivi e cinematografici”.

‘Tibur Tivoli film commission’ è già al lavoro per collaborare a nuove riprese – di cui alcune di fama mondiale e imminenti – relative a film, fiction e documentari. “Segno”, aggiunge Tapini, “che il lavoro svolto in questi cinque anni di vita della film commission stanno dando i loro concreti frutti e che Tivoli è sempre più nota come palcoscenico naturale per comunicatori, influencer, attori, registi, giornalisti e autori televisivi”. Al termine delle dieci puntate, le riprese di ‘Bellissima Italia’ riprenderanno a settembre: gli autori Rai stanno già valutando un’eventuale nuova puntata da dedicare al territorio tiburtino.