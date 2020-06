“Poco fa la Asl Roma 5 mi ha contattato per segnalarmi 9 nuovi casi positivi al Covid 19 nella nostra città”. È il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet a fornire il dato sui contagi di coronavirus: “Preciso subito che si tratta di casi provenienti dal San Raffaele Pisana di Roma dove, come sappiamo dalla cronaca, c’è stato in questi giorni un nuovo focolaio di Coronavirus. Si tratta di persone che risiedono nello stesso stabile, che si sono contagiate tra di loro e per la maggior parte sono componenti dello stesso nucleo familiare. Come di consueto sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da questa persona. L’episodio di oggi deve indurci a riflettere sul fatto che il Coronavirus è ancora presente tra noi. La situazione è sotto controllo ma l’emergenza non è ancora finita e dobbiamo stare attenti a rispettare le regole come il distanziamento sociale, indossare la mascherina, soprattutto negli ambienti chiusi, e lavarsi spesso le mani.

Sale, quindi, a 25 il numero dei contagiati”. Resta, invece, a 77 il numero dei guariti. Rimane a 4 il numero dei decessi a Guidonia Montecelio.